Песков: в случае отказа Европы Россия направит газ в другие страны

Россия будет экспортировать газ в другие страны, если от него откажется Европа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы живем под санкциями десятилетиями. Мы к этому привыкли... Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен», — сказал Песков французскому телеканалу LCI. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Песков ранее отметил, что Россия рассчитывает на здравый смысл её контрагентов, которые покупают российский газ, исходит из того, что они не станут наступать на горло собственной экономике из-за политических интересов.