Песков: Россия рассчитывает на здравомыслие контрагентов в вопросе оплаты газа
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«Этот санкционный бал, он же происходит за счёт самих европейцев. И, как правило, счёт за всё это выставляют из Вашингтона», — сказал представитель Кремля.
Было бы как минимум нелогично и глупо исходить из каких-то «эфемерных политических интересов» и «наступать на горло собственной экономике», отказываясь от оплаты за газ, отметил он.
«Но всё-таки мы рассчитываем на лучшее... мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ», — цитирует Пескова РИА Новости.
Как отметил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик, поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому, если Россия ставит условие об оплате в рублях, нужно будет платить в рублях.