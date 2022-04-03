Песков: Россия рассчитывает на здравомыслие контрагентов в вопросе оплаты газа

Короткая ссылка
Россия рассчитывает на здравый смысл её контрагентов, которые покупают российский газ, исходит из того, что они не станут наступать на горло собственной экономике из-за политических интересов. Об этом заявил Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Россия рассчитывает на здравомыслие контрагентов в вопросе оплаты газа
  • Gettyimages.ru

«Этот санкционный бал, он же происходит за счёт самих европейцев. И, как правило, счёт за всё это выставляют из Вашингтона», — сказал представитель Кремля.

Было бы как минимум нелогично и глупо исходить из каких-то «эфемерных политических интересов» и «наступать на горло собственной экономике», отказываясь от оплаты за газ, отметил он.

«Но всё-таки мы рассчитываем на лучшее... мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ», — цитирует Пескова РИА Новости.

Как отметил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик, поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому, если Россия ставит условие об оплате в рублях, нужно будет платить в рублях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить