В ЦБ заявили о риске замещения рубля в случае массового распространения криптовалют

Первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева в ответе на предложения депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина заявила, что массовое приобретение россиянами криптовалют может привести к замещению рубля.

«В этом случае произойдёт замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами (криптоизация денежного обращения), расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений», — цитирует РИА Новости ответ.

В ЦБ также отметили, что легализация оборота криптовалют может создать условия для обширного роста инвестиций людей в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой.

Ранее стало известно о том, что Минфин внёс в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России.

Отмечается, что проект закона разработан по поручению правительства России на основе утверждённой концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют.