Аналитик Юшков оценил решение ЕС запретить импорт угля из России на сумму €4 млрд в год

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Дарья Ускова
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Европейский союз запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.
Аналитик Юшков оценил решение ЕС запретить импорт угля из России на сумму €4 млрд в год
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«По той статистике, которая сейчас приходит за март, Россия уже существенно сократила объём поставки угля в Европу и потихоньку перенаправляет эти объёмы на другие рынки. Трансформация рынка уже происходит, это происходило и с нефтью», — сказал специалист.

Как пояснил аналитик, в настоящее время всё больше угля Россия поставляет на азиатские рынки, а государства, ранее поставлявшие энергоресурсы в Азию, теперь переходят на европейский рынок.

«По мере трансформации будут сложности: возможны перебои с поставками, логистические сложности, и как следствие — взлёт цены. Европейцы, конечно, могут от этого пострадать, потому что энергоресурсы и так дорогие, если дополнительно чего-то будет не хватать, то цены будут ещё выше», — добавил Юшков.

После введения запрета на импорт российского угля для ЕС существует риск ответных действий со стороны России, отметил эксперт.

«Они прощупывали почву: что будет происходить, когда они это обсуждают, как Россия будет реагировать, будут ли заявления со стороны России», — заключил собеседник RT.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

По её словам, также идёт подготовка дополнительных рестрикций, в том числе в отношении импорта нефти.

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