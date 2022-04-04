Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на майские поставки нефти для клиентов во всех регионах.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, повышение цен коснулось всех сортов нефти, поставляемых на азиатский и американский рынки.

В частности, цена на сорт Arab Light для Азии увеличится примерно на $4,4 по сравнению с актуальными ценами на апрельские поставки.

Ранее сообщалось, что Россия может извлечь рекордную прибыль в условиях санкций и заработать на них $321 млрд от экспорта энергоносителей.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».