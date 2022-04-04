Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как отмечается, повышение цен коснулось всех сортов нефти, поставляемых на азиатский и американский рынки.
В частности, цена на сорт Arab Light для Азии увеличится примерно на $4,4 по сравнению с актуальными ценами на апрельские поставки.
Ранее сообщалось, что Россия может извлечь рекордную прибыль в условиях санкций и заработать на них $321 млрд от экспорта энергоносителей.
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».