РБК: экономисты прогнозируют рекордный профицит текущего счёта платёжного баланса России

По оценкам нескольких экономистов, собранных РБК, в 2022 году ожидается рекордный профицит текущего счёта платёжного баланса России.

Как пишет издание со ссылкой на Институт международных финансов (IIF), исторически платёжный баланс России определяется энергетическим экспортом, экспортом других сырьевых материалов и импортом товаров в страну.

«Ключевой драйвер профицита российского платёжного баланса (экспорт углеводородов) по-прежнему смотрится уверенно», — констатирует институт.

Одновременно импорт товаров в Россию сократится в 2022 году на фоне ожидаемого падения внутреннего спроса, прогнозирует IIF.

В результате профицит текущего счёта в 2022 году может составить $200—240 млрд, оценивает IIF.

По оценкам банка Goldman Sachs, импорт в 2022 году снизится на 20% а положительное сальдо платёжного баланса составит $205 млрд.

10 марта Центробанк России сообщил, что, по предварительной оценке, профицит текущего счёта платёжного баланса Российской Федерации в январе-феврале 2022 года составил $39,2 млрд, укрепившись более чем в два с половиной раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Bloomberg также сообщал, что Россия может извлечь рекордную прибыль в условиях санкций и заработать на них $321 млрд от экспорта энергоносителей.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».