РБК: экономисты прогнозируют рекордный профицит текущего счёта платёжного баланса России

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По оценкам нескольких экономистов, собранных РБК, в 2022 году ожидается рекордный профицит текущего счёта платёжного баланса России.
РБК: экономисты прогнозируют рекордный профицит текущего счёта платёжного баланса России
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Как пишет издание со ссылкой на Институт международных финансов (IIF), исторически платёжный баланс России определяется энергетическим экспортом, экспортом других сырьевых материалов и импортом товаров в страну.

«Ключевой драйвер профицита российского платёжного баланса (экспорт углеводородов) по-прежнему смотрится уверенно», — констатирует институт.

Одновременно импорт товаров в Россию сократится в 2022 году на фоне ожидаемого падения внутреннего спроса, прогнозирует IIF.

В результате профицит текущего счёта в 2022 году может составить $200—240 млрд, оценивает IIF.

По оценкам банка Goldman Sachs, импорт в 2022 году снизится на 20% а положительное сальдо платёжного баланса составит $205 млрд.

10 марта Центробанк России сообщил, что, по предварительной оценке, профицит текущего счёта платёжного баланса Российской Федерации в январе-феврале 2022 года составил $39,2 млрд, укрепившись более чем в два с половиной раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Bloomberg также сообщал, что Россия может извлечь рекордную прибыль в условиях санкций и заработать на них $321 млрд от экспорта энергоносителей.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

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