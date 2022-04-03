Депутат Белик прокомментировал заявление словацкого министра об оплате газа рублями
- РИА Новости
Белик напомнил, что Словакия является членом НАТО, а также выступала за поставку на Украину оружия. По его мнению, в её позиции «не всё так однозначно».
Он также подчеркнул, что страна «зависима от российского газа».
«С другой стороны, нельзя рассматривать это решение, не учитывая вероятность продажи Словакией газа по реверсной схеме», — заключил собеседник RT.
Ранее Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты за российский газ в рублях.
31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.