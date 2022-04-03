Депутат Белик прокомментировал заявление словацкого министра об оплате газа рублями

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минэкономики Словакии Рихарда Сулика о том, что поставки газа в страну нельзя остановить, а если Россия ставит условие об оплате в рублях, то нужно будет платить в рублях.
Депутат Белик прокомментировал заявление словацкого министра об оплате газа рублями
  • РИА Новости

Белик напомнил, что Словакия является членом НАТО, а также выступала за поставку на Украину оружия. По его мнению, в её позиции «не всё так однозначно».

Он также подчеркнул, что страна «зависима от российского газа».

«С другой стороны, нельзя рассматривать это решение, не учитывая вероятность продажи Словакией газа по реверсной схеме», — заключил собеседник RT.

Ранее Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты за российский газ в рублях.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

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