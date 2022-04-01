Байден заявил о готовности более 30 стран высвободить нефть из своих резервов

Президент США Джо Байден заявил, что более 30 стран согласились присоединиться к решению Соединённых Штатов высвободить нефть из своих стратегических резервов.

Об этом он сказал, выступая в Белом доме.

«Сегодня утром более 30 стран со всего света собрались на экстренное заседание Международного энергетического агентства и согласились высвободить на рынок дополнительно десятки миллионов баррелей нефти», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Байден заявил, что Соединённые Штаты будут высвобождать ежедневно 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками энергоносителей.