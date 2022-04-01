Глава российского МИД Сергей Лавров назвал справедливой предложенную Россией схему оплаты газа в рублях.

«Что касается поставок газа в Европу, то президент нашей страны подписал указ с условиями, которые, в моём понимании, приемлемы для западных стран. Дело в том, что они расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета. То есть схема, которая была предложена, справедлива. Она позволит нам получить выплаты в рублях», — заявил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что французская и немецкая стороны не примут условия России об оплате поставок газа в рублях.

Кандидат экономических наук Александр Михеев высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о ситуации, связанной с перспективой оплаты поставок российского газа рублями.