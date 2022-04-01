Экономист Масленников дал прогноз по динамике курса рубля на следующей неделе

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с RT дал прогноз по изменениям курса валют на следующей неделе.

По мнению Масленникова, присутствует неопределённость.

«Здесь два главных обстоятельства, которые будут влиять на ситуацию. Во-первых, это, естественно, ход спецоперации и переговоров: какие новые идеи и обстоятельства здесь возникнут, и как это будет оценивать рынок... Другое обстоятельство — это реакция европейских партнёров на схему, предложенную вчера указом президента, по торговле газом за рубли», — пояснил экономист.

Как отметил специалист, реакция европейских государств будет отражаться на курсе рубля, следует ожидать «картину повышенной волатильности».

«Мне думается, что следующую неделю можно ориентировать на широкий интервал колебаний в пределах от 80 до 90 рублей за доллар... Я пока делаю ставку на около 85 рублей», — сообщил эксперт.

В данной ситуации также следует принимать во внимание коррекционную динамику курса доллара, добавил он.

«По всем признакам есть некоторые основания думать, что он скорректируется чуть вверх», — заключил Масленников.

Ранее курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 81 рубля.