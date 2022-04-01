Банк России смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

Банк России смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, которые не поддерживают антироссийские санкции.

В сообщении регулятора говорится, что ЦБ установил на ближайшие шесть месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан.

«В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счёта в российском банке на свой счёт или другому физическому лицу за рубежом не более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте», — разъяснил Банк России.

Ранее президент России Владимир Путин до конца текущего года запретил российским физическим и юридическим лицам без разрешения Центробанка покупать доли в иностранном бизнесе.