Путин до конца 2022 года запретил покупать доли в зарубежных компаниях без разрешения ЦБ

Российский лидер Владимир Путин до конца текущего года запретил российским физическим и юридическим лицам без разрешения Центробанка покупать доли в иностранном бизнесе.

Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован подписанный главой государства соответствующий указ.

«Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений Центрального банка Российской Федерации операций: по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица — нерезидента», — говорится в документе.

Ранее Путин дал Центробанку полномочия определять суммы операций по переводу денежных средств иностранным компаниям и физическим лицам.

До этого он подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования. Соответствующая информация приводится на сайте Кремля.