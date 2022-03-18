Путин до конца 2022 года запретил покупать доли в зарубежных компаниях без разрешения ЦБ

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Российский лидер Владимир Путин до конца текущего года запретил российским физическим и юридическим лицам без разрешения Центробанка покупать доли в иностранном бизнесе.
Путин до конца 2022 года запретил покупать доли в зарубежных компаниях без разрешения ЦБ
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован подписанный главой государства соответствующий указ.

«Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений Центрального банка Российской Федерации операций: по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица — нерезидента», — говорится в документе.

Ранее Путин дал Центробанку полномочия определять суммы операций по переводу денежных средств иностранным компаниям и физическим лицам.

До этого он подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования. Соответствующая информация приводится на сайте Кремля.

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