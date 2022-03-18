ЦБ дали полномочия определять суммы переводов денег иностранным компаниям и физлицам

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Президент России Владимир Путин дал Центробанку полномочия определять суммы операций по переводу денежных средств иностранным компаниям и физическим лицам.
ЦБ дали полномочия определять суммы переводов денег иностранным компаниям и физлицам
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован подписанный главой государства соответствующий указ.

«Предоставить Совету директоров Центрального банка Российской Федерации полномочия по определению размера суммы операции, в пределах которого может осуществляться предварительная оплата или авансовый платеж резидентами в пользу иностранных юридических лиц и физических лиц, не являющихся резидентами, по контрактам, перечень видов которых определяется Советом директоров Центрального банка Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Центробанк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых.

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