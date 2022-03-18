ЦБ дали полномочия определять суммы переводов денег иностранным компаниям и физлицам
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован подписанный главой государства соответствующий указ.
«Предоставить Совету директоров Центрального банка Российской Федерации полномочия по определению размера суммы операции, в пределах которого может осуществляться предварительная оплата или авансовый платеж резидентами в пользу иностранных юридических лиц и физических лиц, не являющихся резидентами, по контрактам, перечень видов которых определяется Советом директоров Центрального банка Российской Федерации», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Центробанк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых.