ЦБ до 1 апреля разрешил Мосбирже ряд операций для нерезидентов из недружественных стран

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Центробанк России с 21 марта по 1 апреля разрешил Московской бирже проводить ряд операций для нерезидентов из недружественных стран, говорится в сообщении торговой площадки.

«Банк России выдал разрешение Московской бирже, Национальному клиринговому центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) с 21 марта по 1 апреля 2022 года включительно на следующие операции», — приводит РИА Новости сообщение.

Разрешено проведение клиринга и исполнение обязательств по итогам клиринга с возможностью проведения необходимых сделок для случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения участником обязательств; осуществление действий, направленных на приближение даты исполнения обязательств; заключение сделок с целью переноса обязательств участников клиринга и их клиентов — нерезидентов.

Кроме того, разрешено закрытие позиций путём заключения сделок купли-продажи; заключение закрывающих сделок; осуществление расчётов по сделкам, необходимых для прекращения обязательств по указанным сделкам, а также связанных с ними сделок, в том числе сделок, возникших в результате переноса обязательств по первоначальным сделкам; осуществление переводов ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев, добавляется в сообщении.

Цель — уменьшение обязательств, возникших из сделок, совершённых до 28 февраля 2022 года включительно на Мосбирже в интересах нерезидентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия.

Ранее российский лидер Владимир Путин до конца текущего года запретил российским физическим и юридическим лицам без разрешения Центробанка покупать доли в иностранном бизнесе.

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