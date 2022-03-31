В Институте энергетики и финансов прокомментировали переход на новую схему расчётов за газ

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Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал переход на новую схему расчётов за газ.
В Институте энергетики и финансов прокомментировали переход на новую схему расчётов за газ
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Раньше страны ЕС оплачивали газ в валюте, закреплённой в контрактах, которая поступала на расчётные счета «Газпрома». В России он продавал эту валюту на бирже и получал за неё рубли», — заявил Кондратьев в беседе с Pravda.Ru.

Как отметил эксперт, новая схема — компромиссный вариант и страховка.

По словам Кондратьева, предлагается промежуточное решение, когда происходит не изменение валюты платежа, а открытие счёта в российском банке в валюте, которая затем сразу конвертируется в рубли.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Отмечается, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.

Банк России должен в течение десяти дней определить порядок открытия специальных валютных счетов для иностранных покупателей газа.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.

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