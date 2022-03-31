Песков: Путину представлены механизмы перехода к оплате российского газа в рублях
- РИА Новости
«Да, это действительно так», — сказал Песков в ответ на вопрос, выполнено ли поручение президента и представлена ли Путину схема расчётов за газ в рублях.
Ранее сообщалось, что Путин проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца о решении перейти на расчёты за российский газ в рублях. Стороны договорились, что эту тему дополнительно обсудят российские и немецкие эксперты.
Кандидат экономических наук Александр Михеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации, связанной с перспективой оплаты поставок российского газа рублями.