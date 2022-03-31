Песков: Путину представлены механизмы перехода к оплате российского газа в рублях

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину представлены механизмы перехода к оплате российского газа в рублях.
Песков: Путину представлены механизмы перехода к оплате российского газа в рублях
  • РИА Новости

«Да, это действительно так», — сказал Песков в ответ на вопрос, выполнено ли поручение президента и представлена ли Путину схема расчётов за газ в рублях.

Ранее сообщалось, что Путин проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца о решении перейти на расчёты за российский газ в рублях. Стороны договорились, что эту тему дополнительно обсудят российские и немецкие эксперты.

Кандидат экономических наук Александр Михеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации, связанной с перспективой оплаты поставок российского газа рублями.

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