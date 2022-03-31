ЕК провела проверки в ряде компаний в ФРГ, имеющих отношение к транспортировке газа

Еврокомиссия подтвердила проведение 29 марта внезапных проверок в ряде компаний в Германии, имеющих отношение к транспортировке и хранению газа, в рамках расследования о возможных нарушениях норм ЕС по конкуренции.

globallookpress.com