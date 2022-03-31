ЕК провела проверки в ряде компаний в ФРГ, имеющих отношение к транспортировке газа

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Еврокомиссия подтвердила проведение 29 марта внезапных проверок в ряде компаний в Германии, имеющих отношение к транспортировке и хранению газа, в рамках расследования о возможных нарушениях норм ЕС по конкуренции.
ЕК провела проверки в ряде компаний в ФРГ, имеющих отношение к транспортировке газа
  • globallookpress.com

Об этом говорится в заявлении ЕК.

«ЕК выражает озабоченность, что проверенные компании могли нарушать нормы ЕС по конкуренции, которые запрещают злоупотребление доминирующими позициями на рынке».

Названия компаний не уточняются.

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