ЕК провела проверки в ряде компаний в ФРГ, имеющих отношение к транспортировке газа
Еврокомиссия подтвердила проведение 29 марта внезапных проверок в ряде компаний в Германии, имеющих отношение к транспортировке и хранению газа, в рамках расследования о возможных нарушениях норм ЕС по конкуренции.
- globallookpress.com
Об этом говорится в заявлении ЕК.
«ЕК выражает озабоченность, что проверенные компании могли нарушать нормы ЕС по конкуренции, которые запрещают злоупотребление доминирующими позициями на рынке».
Названия компаний не уточняются.
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