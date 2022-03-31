Посол Нигерии в Москве: никто не может оспаривать политику России по продаже газа за рубли

Решение России о продаже газа за рубли никто не вправе оспаривать, в торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца, заявил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.

«Кто продаёт, тот и выставляет условия. Это же торговля не по бартеру, а за деньги. Так что это нормально, что Россия устанавливает валюту платежа. Это политика России, и никто не вправе её оспаривать», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как пояснили в Кремле, оплата и поставки газа — это растянутый по времени процесс, поэтому новые правила расчётов не начнут действовать сразу 31 марта.

Ранее президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца о решении перейти на расчёты за российский газ в рублях. Стороны договорились, что эту тему дополнительно обсудят российские и немецкие эксперты.