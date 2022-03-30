Депутат Госдумы Нифантьев высказался об идее расширения списка экспортируемых за рубли товаров

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Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев прокомментировал идею расширения списка экспортируемых за рубли товаров.
Депутат Госдумы Нифантьев высказался об идее расширения списка экспортируемых за рубли товаров
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Это не просто отказ от расчётов за наши товары в долларах или евро — это начало важнейшего тектонического сдвига в мировой экономической системе», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, Россия имеет возможность экспорта товаров, которые пользуются высоким спросом во всём мире. Среди них — газ, нефть, зерно, металл, удобрения, сталь.

Нифантьев добавил, что суверенизация национальных валют — один из действенных инструментов влияния на Запад.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.

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