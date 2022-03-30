Песков высказался об идее Володина по расширению списка экспортируемых за рубли товаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.

«Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учётом того, что на самом деле существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчётам в национальных валютах», — сказал Песков.

По его мнению, это вполне может быть проработано, и, если будет поручение главы государства, наверняка «обретёт форму каких-то конкретных предложений».

Ранее Володин призвал расширить список товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.