Песков высказался об идее Володина по расширению списка экспортируемых за рубли товаров

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.
Песков высказался об идее Володина по расширению списка экспортируемых за рубли товаров
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учётом того, что на самом деле существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчётам в национальных валютах», — сказал Песков.

По его мнению, это вполне может быть проработано, и, если будет поручение главы государства, наверняка «обретёт форму каких-то конкретных предложений».

Ранее Володин призвал расширить список товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.

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