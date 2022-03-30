Сенатор Цеков прокомментировал идею по расширению списка экспортируемых за рубли товаров

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал идею по расширению списка экспортируемых за рубли товаров.

«Хорошее предложение. Почему мы должны в принципе рассчитываться с другими странами в валюте? Причём в валюте ненадёжной (имеются в виду доллары, евро, фунты и т. д.)? Они показали свою полную ненадёжность», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Цеков, для жизнедеятельности страны и развития экономики нужны именно рубли.

Со своей стороны, председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что такая мера поддержит курс рубля.

«Это будет своеобразная замена валютных интервенций Банка России, которые ему сложнее делать из-за заморозки его валютных резервов», — сказал эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.