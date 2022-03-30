Сенатор Цеков прокомментировал идею по расширению списка экспортируемых за рубли товаров

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал идею по расширению списка экспортируемых за рубли товаров.
Сенатор Цеков прокомментировал идею по расширению списка экспортируемых за рубли товаров
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«Хорошее предложение. Почему мы должны в принципе рассчитываться с другими странами в валюте? Причём в валюте ненадёжной (имеются в виду доллары, евро, фунты и т. д.)? Они показали свою полную ненадёжность», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Цеков, для жизнедеятельности страны и развития экономики нужны именно рубли.

Со своей стороны, председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что такая мера поддержит курс рубля.

«Это будет своеобразная замена валютных интервенций Банка России, которые ему сложнее делать из-за заморозки его валютных резервов», — сказал эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.

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