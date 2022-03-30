В Кремле заявили о работе кабмина над расширением использования нацвалют с другими странами

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское правительство работает над расширением использования национальных валют с другими странами.
В Кремле заявили о работе кабмина над расширением использования нацвалют с другими странами
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Расширение практики использования национальных валют — это та область, в которой работает и наше правительство, и нужно по всем фронтам продвигаться дальше, это в наших интересах и в интересах наших партнёров», — сказал Песков.

Ранее Песков прокомментировал идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.

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