В Кремле заявили о работе кабмина над расширением использования нацвалют с другими странами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское правительство работает над расширением использования национальных валют с другими странами.

«Расширение практики использования национальных валют — это та область, в которой работает и наше правительство, и нужно по всем фронтам продвигаться дальше, это в наших интересах и в интересах наших партнёров», — сказал Песков.

Ранее Песков прокомментировал идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.