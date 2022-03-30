В Кремле заявили о работе кабмина над расширением использования нацвалют с другими странами
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«Расширение практики использования национальных валют — это та область, в которой работает и наше правительство, и нужно по всем фронтам продвигаться дальше, это в наших интересах и в интересах наших партнёров», — сказал Песков.
Ранее Песков прокомментировал идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.