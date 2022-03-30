Польша планирует отказаться от российского газа и нефти до конца года
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«Газ — до конца этого года, хотя мы уже сейчас почти независимы. Нефть — до конца года», — цитирует его ТАСС.
Ранее Моравецкий заявил, что власти страны планируют в апреле или мае полностью отказаться от российского угля.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал планы Польши ввести запрет на импорт российского угля.