Польша планирует отказаться от российского газа и нефти до конца года

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны планируют до конца года отказаться от российского газа и нефти.

«Газ — до конца этого года, хотя мы уже сейчас почти независимы. Нефть — до конца года», — цитирует его ТАСС.

Ранее Моравецкий заявил, что власти страны планируют в апреле или мае полностью отказаться от российского угля.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал планы Польши ввести запрет на импорт российского угля.