Премьер Польши заявил, что страна откажется от российского угля до конца мая

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны планируют в апреле или мае полностью отказаться от российского угля.

«Апрель — самое позднее май будет временем полного отказа от российского угля», — цитирует его ТАСС.

По его словам, соответствующий план был принят на Совете министров.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша введёт запрет на импорт угля из России.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал планы Польши ввести запрет на импорт российского угля.