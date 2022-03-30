Премьер Польши заявил, что страна откажется от российского угля до конца мая

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны планируют в апреле или мае полностью отказаться от российского угля.
Премьер Польши заявил, что страна откажется от российского угля до конца мая
  • Gettyimages.ru
  • © Pavel Usachenko / EyeEm

«Апрель — самое позднее май будет временем полного отказа от российского угля», — цитирует его ТАСС.

По его словам, соответствующий план был принят на Совете министров.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша введёт запрет на импорт угля из России.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал планы Польши ввести запрет на импорт российского угля.

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