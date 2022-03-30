Власти ФРГ заявили, что «не приемлют нарушения контрактов» по поставкам газа
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
«Мы не приемлем нарушения частных контрактов по поставкам (энергоносителей. — RT). Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию», — приводит его слова ТАСС.
Также он сообщил, что немецкие власти запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро. По его словам, оплату в евро предусматривают большинство контрактов немецких закупщиков газа из России.