Власти ФРГ заявили, что «не приемлют нарушения контрактов» по поставкам газа

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что власти ФРГ «не приемлют нарушения частных контрактов» по поставкам газа. По его словам, немецкие фирмы согласны с этой позицией.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Мы не приемлем нарушения частных контрактов по поставкам (энергоносителей. — RT). Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию», — приводит его слова ТАСС.

Также он сообщил, что немецкие власти запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро. По его словам, оплату в евро предусматривают большинство контрактов немецких закупщиков газа из России.