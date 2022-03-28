Ресторатор Миронов высказался о ситуации с ценами в заведениях общепита
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«В первую очередь проблема с ценой, потому что там, где прыгнул доллар, поставщики подняли цены. Сейчас курс стабилизировался, и проблема только с логистическими цепочками: они либо удлинились, либо поставщики ищут другие товары. И какие-то бренды полностью перестали поставляться... Рост цен распространяется на любой продукт, которого нет в России, тут совершенно всё хаотично», — объяснил омбудсмен в беседе с НСН.
По его мнению, все точки общепита в России будут вынуждены повысить цены, однако это произойдёт неравномерно из-за боязни потерять клиентов.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.