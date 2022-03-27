«Газпром» в штатном режиме продолжает подачу газа для транзита в Европу через Украину

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Российская компания «Газпром» продолжает подачу газа для транзита в Европу через территорию Украины в штатном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Газпром» в штатном режиме продолжает подачу газа для транзита в Европу через Украину
  • РИА Новости

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 млн куб. м на 27 марта», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко отметил, что Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно.

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