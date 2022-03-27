Транзит газа через Украину сохраняется на максимуме обязательств «Газпрома»

Транзит российского газа через Украину 27 марта ожидается на максимуме контрактных обязательств «Газпрома» (109 млн куб. м). Об этом свидетельствуют данные украинской ГТС.

Как пишет РИА Новости, заявки на прокачку газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России составляют 109,6 млн куб. м.

С конца февраля транзит держится вблизи максимальных обязательств российской компании (40 млрд куб. м в год), он незначительно снижался пару дней на прошлой неделе.

Как ранее отметил немецкий социал-демократ Бенгт Бергт, Россия фактически контролирует пятую часть всех газовых хранилищ Германии.

Также «Газпром» предупредил, что перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на цены газа на рынке.

Российская компания также отметила, что страны Европы отбирают из хранилищ остатки газа прошлых лет.