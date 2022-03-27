Транзит газа через Украину сохраняется на максимуме обязательств «Газпрома»
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, заявки на прокачку газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России составляют 109,6 млн куб. м.
С конца февраля транзит держится вблизи максимальных обязательств российской компании (40 млрд куб. м в год), он незначительно снижался пару дней на прошлой неделе.
Как ранее отметил немецкий социал-демократ Бенгт Бергт, Россия фактически контролирует пятую часть всех газовых хранилищ Германии.
Также «Газпром» предупредил, что перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на цены газа на рынке.
Российская компания также отметила, что страны Европы отбирают из хранилищ остатки газа прошлых лет.