В Сербии заявили о возможных проблемах в поставке товаров в Россию из-за политики ЕС

Поставки товаров из Сербии в Россию могут быть приостановлены из-за политической ситуации и санкционного режима ЕС, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич.

«Дальнейшее развитие политической ситуации на линии Запад — Россия будет влиять на экспортный потенциал Сербии, из-за риска остановки товарных потоков между членами ЕС и России, что потенциально может остановить доставку товаров из Сербии», — сказал он.

Станич при этом отметил, что «есть альтернативные маршруты», однако возникает вопрос их экономической целесообразности с учётом срока годности продукции.

«Поэтому отдельные компании готовятся и к возможной переориентации своей продукции на случай недоступности российского рынка», — сказал помощник директора Хозяйственной палаты Сербии.

Агентство отмечает, что, по данным ТПП Сербии, общий объём экспорта в Россию в 2021 году в размере €840,3 млн был на 5% больше объёма 2020 года.

За январь 2022 года экспорт составил €71 млн, что на 22% больше, чем в январе 2021 года.

Среди поставляемых товаров: свежие фрукты и сухофрукты, в том числе яблоки и клубника, а также автомобильные покрышки, лекарства, текстильная продукция, картон и упаковочная бумага.

Как ранее заявил сербский президент Александр Вучич, Сербия не присоединяется к антироссийским санкциям Запада из принципа взаимности.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин также отмечал, что страна не намерена участвовать в антироссийской истерии.