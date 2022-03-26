В Институте национальной энергетики прокомментировали переход на поставки газа за рубли

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал решение о переводе расчётов за газ в рубли.

«Думаю, что это метод пряника, а не кнута. Говорить о том, что какие-то государства могут начать судиться с российскими компаниями, поставляющими энергоносители, рано», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Фролов заверил, что Россия продолжит поставки энергоресурсов, поскольку является надёжным партнёром.

«Полагаю, что при покупке газа за рубли покупателям будут предложены более выгодные условия, за которые европейские государства и ухватятся», — заключил он.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что решение о переводе расчётов за газ в рубли положительно сказалось на курсе рубля.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.