Глава Минфина ФРГ Линднер рекомендовал компаниям не платить за российский газ рублями

Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал германским компаниям не расплачиваться за поставки газа из России рублями.

«Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены», — цитирует ТАСС Линднера.

По его словам, президент России Владимир Путин «пытается таким образом улучшить экономическую ситуацию».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ российскими рублями.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.