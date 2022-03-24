Глава Минфина Японии Судзуки: Токио не знает, как платить России за газ рублями

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки прокомментировал ситуацию с необходимостью платить в рублях за российский газ.

«Откровенно говоря, мы не совсем пока понимаем цели и то, как это будет осуществляться», — цитирует РИА Новости Судзуки.

По его словам, правительство в настоящее время пытается оценить ситуацию, обсуждает её с ответственными министерствами и ведомствами.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение об оплате поставок газа из России в рублях создаёт Сербии много новых проблем.

Ранее президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.