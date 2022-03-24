Президент Сербии Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях
«Это решение о рублях — некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это — причина для расторжения договора, поэтому я не уверен», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины.
По его словам, «всё это приносит Сербии только много-много новых проблем».
Сербский лидер добавил, что Болгария, через газотранспортную систему которой идёт российский газ в Сербию и Венгрию, уже заявляла о нежелании оплачивать газ из России в рублях.
Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.
Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что правительство Германии обсудит с партнёрами из Европы решение России принимать оплату за газ в рублях.