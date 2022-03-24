Президент Сербии Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение об оплате поставок газа из России в рублях создает Сербии много новых проблем.

«Это решение о рублях — некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это — причина для расторжения договора, поэтому я не уверен», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины.

По его словам, «всё это приносит Сербии только много-много новых проблем».

Сербский лидер добавил, что Болгария, через газотранспортную систему которой идёт российский газ в Сербию и Венгрию, уже заявляла о нежелании оплачивать газ из России в рублях.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что правительство Германии обсудит с партнёрами из Европы решение России принимать оплату за газ в рублях.