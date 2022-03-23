Белый дом: США будут искать способы наращивания поставок СПГ Европе

США будут искать возможность нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу уже в ближайшие месяцы, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я думаю, можно ожидать, что США будут изучать способы увеличения поставок сжиженного природного газа в Европу не только в период следующих нескольких лет, но также в период и следующих месяцев», — цитирует ТАСС Салливана.

Ранее стало известно, что правительство Германии обсудит с партнёрами из Европы решение России принимать оплату за газ в рублях.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Вместе с тем Россия продолжит поставлять газ в соответствии с оговорёнными в заключённых контрактах объёмами и принципами ценообразования.