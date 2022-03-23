В бундестаге назвали технически возможной оплату газа в рублях

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Оплата за российский газ в рублях технически возможна, заявил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.
В бундестаге назвали технически возможной оплату газа в рублях
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Да, технически было бы возможно производить оплату в рублях. С точки зрения России это целесообразно», — цитирует ТАСС Эрнста.

Он уточнил, что это вынудит страны из списка «недружественных государств» обходить принятые санкционные меры.

По его словам, это, в свою очередь, может подогреть дискуссии о бойкоте российских энергоносителей.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Он попросил правительство дать соответствующую директиву «Газпрому».

Вместе с тем Россия продолжит поставлять газ в соответствии с оговорёнными в заключённых контрактах объёмами и принципами ценообразования.

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