В бундестаге назвали технически возможной оплату газа в рублях

Оплата за российский газ в рублях технически возможна, заявил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

«Да, технически было бы возможно производить оплату в рублях. С точки зрения России это целесообразно», — цитирует ТАСС Эрнста.

Он уточнил, что это вынудит страны из списка «недружественных государств» обходить принятые санкционные меры.

По его словам, это, в свою очередь, может подогреть дискуссии о бойкоте российских энергоносителей.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Он попросил правительство дать соответствующую директиву «Газпрому».

Вместе с тем Россия продолжит поставлять газ в соответствии с оговорёнными в заключённых контрактах объёмами и принципами ценообразования.