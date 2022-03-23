Австрийская OMV намеревается продолжить платить России за газ в евро

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Австрийская нефтегазовая компания OMV собирается платить за российский газ в соответствии с действующим контрактом — в евро, заявил глава компании Альфред Штерн.
Австрийская OMV намеревается продолжить платить России за газ в евро
  • Legion-Media

«Я тоже видел сообщение в СМИ. Нам ещё никто не звонил, и у нас действующие контракты, там ничего такого не оговаривалось», — приводит ТАСС слова Штерна в интервью телеканалу «Puls-24».

Он уточнил, что компания и дальше намеревается платить России в евро.

«У нас нет другой договорной основы, я бы и не мог иначе», — сказал Штерн.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Он попросил правительство дать соответствующую директиву «Газпрому».

Вместе с тем Россия продолжит поставлять газ в соответствии с оговорёнными в заключённых контрактах объёмами и принципами ценообразования.

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