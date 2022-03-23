Zukunft Gas «в замешательстве» после решения России о расчётах за газ в рублях

Газовая промышленность Германии «с большим замешательством» восприняла решение России продавать газ недружественным странам за российские рубли, заявил dpa глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер.

«Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством», — сказал он.

Келер добавил, что прогнозировать последствия этого изменения пока нет возможности, пишет ТАСС.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Он попросил правительство дать соответствующую директиву «Газпрому».

Вместе с тем Россия продолжит поставлять газ в соответствии с оговорёнными в заключённых контрактах объёмами и принципами ценообразования.