Экономист поддержал перевод оплаты поставляемого Россией природного газа в рубли

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Полина Полетаева
Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что оплату поставляемого Россией природного газа поручено перевести в рубли.
Экономист поддержал перевод оплаты поставляемого Россией природного газа в рубли
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Это решение, которое продиктовано санкционным давлением. Президент достаточно чётко объяснил позицию», — сказал экономист.

Он отметил, что отчасти решение было подсказано предыдущими указами президента, когда было принято распоряжение о погашении внешнего долга также в рублях.

«Пожалуйста, у вас есть рублёвая ликвидность, оплачивайте наши газовые поставки. Поэтому здесь одно цепляется за другое», — добавил Масленников.

По мнению эксперта, чтобы делать выводы о постоянстве данного решения, нужно дождаться перехода «острой фазы текущего геополитического кризиса в формат урегулирования».

«Будут сниматься санкции, тогда, возможно, будем возвращаться к прежним валютам платежа. Важно, что президент подчеркнул, что все наши обязательства по законтрактованным поставкам мы готовы выполнять в полной мере. Меняется только валюта платежей. Такое решение позволит повысить спрос на рубли, что будет способствовать укреплению российской валюты по отношению к доллару, евро, фунту и йене», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования от «всех скомпрометировавших себя валют».

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