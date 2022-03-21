Аналитик Кочетков: «обнулить» наличные и безналичные доллары в России США не смогут

Короткая ссылка
Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что США не смогут «обнулить» все доллары, находящиеся в России.
Аналитик Кочетков: «обнулить» наличные и безналичные доллары в России США не смогут
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Если в отношении банковских счетов ещё существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчёты безналичными долларами ограничить невозможно», — сказал он в комментарии агентству «Прайм».

То же самое, по словам эксперта, касается и наличных купюр. Кочетков подчеркнул, что не существует какой-то базы данных о принадлежности банкнот какому-либо государству или лицу.

«Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», — заключил он.

Банк России с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой. 

Ранее эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли в материале для китайской газеты South China Morning Post предположил, что антироссийские санкции Запада могут вынудить ряд стран отказаться от валютных резервов в долларах и евро.

По мнению экономиста, теперь популярной резервной валютой станет юань.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить