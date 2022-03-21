Аналитик Кочетков: «обнулить» наличные и безналичные доллары в России США не смогут

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что США не смогут «обнулить» все доллары, находящиеся в России.

«Если в отношении банковских счетов ещё существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчёты безналичными долларами ограничить невозможно», — сказал он в комментарии агентству «Прайм».

То же самое, по словам эксперта, касается и наличных купюр. Кочетков подчеркнул, что не существует какой-то базы данных о принадлежности банкнот какому-либо государству или лицу.

«Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», — заключил он.

Банк России с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой.

Ранее эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли в материале для китайской газеты South China Morning Post предположил, что антироссийские санкции Запада могут вынудить ряд стран отказаться от валютных резервов в долларах и евро.

По мнению экономиста, теперь популярной резервной валютой станет юань.