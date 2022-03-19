Глава Deutsche Bank предостерёг ФРГ от отказа от «Северного потока»

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Глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг в интервью газете Welt am Sonntag предостерёг ФРГ от остановки газопровода «Северный поток».
Глава Deutsche Bank предостерёг ФРГ от отказа от «Северного потока»
  • AP

«Если мы отключим «Северный поток — 1», это не стало бы прекращением поставок российского газа в Германию, но вскоре привело бы к серьёзным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в нашей стране», — приводит РИА Новости слова Зевинга.

По его словам, санкции против России могут оказать негативное влияние и на Германию.

22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

В Министерстве иностранных дел России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной стремительного роста цен на газ в Европе.

8 марта цена газа в Европе на открытии торгов превысила $3200 за 1 тыс. куб. м.

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