Инвестор OMV сообщил, что оператор «Северного потока — 2» не подавал на банкротство

Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — пока не подавал заявление о банкротстве в Швейцарии. Об этом заявил Альфред Штерн, глава австрийской компании OMV, являющейся финансовым инвестором.

«Мы не видели, что Nord Stream 2 AG подавал заявление о банкротстве в Швейцарии. Но это, конечно, относится к компании, мы внимательно наблюдаем, что происходит и может произойти в будущем», — приводит ТАСС его слова.

Штерн добавил, что ситуация на рынке газа остаётся «крайне волатильной, изменения происходят почти каждую неделю и каждый день».

22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

В Министерстве иностранных дел России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной стремительного роста цен на газ в Европе.

8 марта цена газа в Европе на открытии торгов превысила $3200 за 1 тыс. кубометров.