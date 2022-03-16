Инвестор OMV сообщил, что оператор «Северного потока — 2» не подавал на банкротство
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«Мы не видели, что Nord Stream 2 AG подавал заявление о банкротстве в Швейцарии. Но это, конечно, относится к компании, мы внимательно наблюдаем, что происходит и может произойти в будущем», — приводит ТАСС его слова.
Штерн добавил, что ситуация на рынке газа остаётся «крайне волатильной, изменения происходят почти каждую неделю и каждый день».
22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».
В Министерстве иностранных дел России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной стремительного роста цен на газ в Европе.
8 марта цена газа в Европе на открытии торгов превысила $3200 за 1 тыс. кубометров.