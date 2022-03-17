Visa и Mastercard белорусской «дочки» Сбербанка перестанут работать за рубежом с 19 марта

БПС-Сбербанк — белорусская «дочка» Сбербанка — объявила, что платёжные системы Visa и Mastercard с 19 марта перестанут работать за границей.

«Международные платёжные системы Visa и Mastercard приняли решение ограничить свою работу со «Сбер Банком» (Белоруссия) с 19 марта 2022 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

На работу карт банка внутри Белоруссии это не повлияет, они будут обслуживаться в штатном режиме.

«Рекомендуем клиентам, находящимся за границей, снять достаточное количество наличных и заранее оплатить крупные траты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что платежи за границей, а также в зарубежных и отечественных интернет-магазинах картами Visa и Mastercard «Сбер Банка» (Белоруссия) будут ограничены.

Ранее в ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России после того, как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.

В Национальной системе платёжных карт напомнили, что россияне могут использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом совместную карту двух платёжных систем МИР — UnionPay.