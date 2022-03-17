Visa и Mastercard белорусской «дочки» Сбербанка перестанут работать за рубежом с 19 марта

Короткая ссылка
БПС-Сбербанк — белорусская «дочка» Сбербанка — объявила, что платёжные системы Visa и Mastercard с 19 марта перестанут работать за границей.
Visa и Mastercard белорусской «дочки» Сбербанка перестанут работать за рубежом с 19 марта
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Международные платёжные системы Visa и Mastercard приняли решение ограничить свою работу со «Сбер Банком» (Белоруссия) с 19 марта 2022 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

На работу карт банка внутри Белоруссии это не повлияет, они будут обслуживаться в штатном режиме.

«Рекомендуем клиентам, находящимся за границей, снять достаточное количество наличных и заранее оплатить крупные траты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что платежи за границей, а также в зарубежных и отечественных интернет-магазинах картами Visa и Mastercard «Сбер Банка» (Белоруссия) будут ограничены.

Ранее в ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России после того, как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.

В Национальной системе платёжных карт напомнили, что россияне могут использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом совместную карту двух платёжных систем МИР — UnionPay.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить