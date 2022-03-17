Опрос: 47% россиян считают, что сбережения стоит хранить в рублях
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На вопрос «Как вы считаете, стоит ли сегодня хранить сбережения/часть сбережений в рублях?» 47% респондентов ответили утвердительно.
На вопрос «Как вы считаете, стоит ли сегодня хранить сбережения/часть сбережений в долларах?» 33% сказали, что да.
31% опрошенных ответили положительно на вопрос «Как вы считаете, стоит ли сегодня хранить сбережения/часть сбережений в евро?».
Чем старше опрошенные, как показывает исследование, тем меньше доверия они демонстрируют к иностранным валютам и больше — к рублю.
Всего в опросе сервиса приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic заявил, что доверие к доллару подрывается из-за действий властей США.
«Доверие к доллару существенно подрывается теми ограничениями, которые сами же американские власти вводят в отношении использования американской валюты», — сообщил он.
Подробнее — в материале RT.