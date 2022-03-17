Опрос: 47% россиян считают, что сбережения стоит хранить в рублях

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RT
Почти каждый второй россиянин уверен, что сегодня стоит хранить сбережения в рублях. Об этом свидетельствуют результаты (есть в распоряжении RT) опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Опрос: 47% россиян считают, что сбережения стоит хранить в рублях
  • Gettyimages.ru
  • © Yury Vinokurov / EyeEm

На вопрос «Как вы считаете, стоит ли сегодня хранить сбережения/часть сбережений в рублях?» 47% респондентов ответили утвердительно.

На вопрос «Как вы считаете, стоит ли сегодня хранить сбережения/часть сбережений в долларах?» 33% сказали, что да.

31% опрошенных ответили положительно на вопрос «Как вы считаете, стоит ли сегодня хранить сбережения/часть сбережений в евро?».

Чем старше опрошенные, как показывает исследование, тем меньше доверия они демонстрируют к иностранным валютам и больше — к рублю.

Всего в опросе сервиса приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic заявил, что доверие к доллару подрывается из-за действий властей США.

«Доверие к доллару существенно подрывается теми ограничениями, которые сами же американские власти вводят в отношении использования американской валюты», — сообщил он.

Подробнее — в материале RT.

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