Немецкая компания E.ON сообщила об отсутствии планов по выходу из «Северного потока — 2»
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«Выход из «Северного потока — 2» в настоящий момент вообще не обсуждается. Он не подлежит продаже, это совершенно ясно», — цитирует РИА Новости Бирнбаума.
По его словам, в рамках поддержки позиции правительства ФРГ «будет по-прежнему исполнять права» в отношении газопровода.
22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».
В Министерстве иностранных дел России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной стремительного роста цен на газ в Европе.
8 марта цена газа в Европе на открытии торгов превысила $3200 за тысячу кубометров.
Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через «Северный поток — 1» из-за запрета по отношению к «Северному потоку — 2», но не делает этого.
При этом Новак добавил, что европейские политики своими заявлениями подталкивают Россию к такому шагу.