Немецкая компания E.ON сообщила об отсутствии планов по выходу из «Северного потока — 2»

Выход из проекта газопровода «Северный поток — 2» не обсуждается. Об этом заявил глава немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум.

«Выход из «Северного потока — 2» в настоящий момент вообще не обсуждается. Он не подлежит продаже, это совершенно ясно», — цитирует РИА Новости Бирнбаума.

По его словам, в рамках поддержки позиции правительства ФРГ «будет по-прежнему исполнять права» в отношении газопровода.

22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

В Министерстве иностранных дел России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной стремительного роста цен на газ в Европе.

8 марта цена газа в Европе на открытии торгов превысила $3200 за тысячу кубометров.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через «Северный поток — 1» из-за запрета по отношению к «Северному потоку — 2», но не делает этого.

При этом Новак добавил, что европейские политики своими заявлениями подталкивают Россию к такому шагу.