УФАС проверит факты спекулятивного завышения цен в торговых точках Самарской области

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании оперштаба по повышению устойчивости местной экономики поручил областному правительству разобраться с фактами завышения цен на продукты в регионе.
УФАС проверит факты спекулятивного завышения цен в торговых точках Самарской области
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Об этом сообщает sova.info.

Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Министерства промышленности и торговли области Алексей Софронов сообщил о росте цен на рынках Тольятти и Самары. Так, по его словам, цена 1 кг сахара в некоторых магазинах достигла 120 рублей.

Дмитрий Азаров поручил кабмину наладить тесное взаимодействие с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы.

Губернатор подчеркнул, что необходимо пресекать необоснованный и зачастую спекулятивный рост цен на товары.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

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