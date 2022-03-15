УФАС проверит факты спекулятивного завышения цен в торговых точках Самарской области
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Об этом сообщает sova.info.
Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Министерства промышленности и торговли области Алексей Софронов сообщил о росте цен на рынках Тольятти и Самары. Так, по его словам, цена 1 кг сахара в некоторых магазинах достигла 120 рублей.
Дмитрий Азаров поручил кабмину наладить тесное взаимодействие с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы.
Губернатор подчеркнул, что необходимо пресекать необоснованный и зачастую спекулятивный рост цен на товары.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.