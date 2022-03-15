Минфин России сообщил о повышении экспортной пошлины на нефть

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Министерство финансов России заявило о повышении экспортной пошлины на нефть в стране с 1 апреля текущего года.
Минфин России сообщил о повышении экспортной пошлины на нефть
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что она повысится на $2,9 и составит $61,2 за тонну.

По данным министерства, средняя цена на российскую экспортную нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года составила $95,59 за баррель, или $697,8 за тонну.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.

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