Специалист Шакиров рассказал о фиксированной арендной плате в ТЦ для ряда иностранных брендов

Короткая ссылка
Глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал, что торговые центры намерены перевести всех иностранных ретейлеров, которые приостановили свою деятельность в России, на фиксированную арендную плату.
Специалист Шакиров рассказал о фиксированной арендной плате в ТЦ для ряда иностранных брендов
  • АГН «Москва»

По его словам, новые условия будут обсуждать примерно с 150 представителями зарубежного бизнеса. Управляющие площадями уже начали переговорную кампанию, рассказал он «Известиям».

«В конце февраля наши партнёры перечислили авансовую плату за март, теперь приближаемся к тому сроку, когда компании должны оплатить весь месяц. Пока ТЦ не сталкивались с предприятиями, которые отказались платить. Аренда за апрель должна пойти по фиксированной ставке, её будут вычислять по среднему значению месячной платы по 2021 году. Мы обсуждали с правительством эту инициативу, там нас поддержали», — объяснил Шакиров.

Переход на фиксированную оплату — обязательное условие для иностранных брендов, которые планируют возобновить работу в России.

При этом ТЦ готовы судиться и взыскивать ущерб с тех компаний, которые не согласятся на такие условия, отметил эксперт.

Ранее профессор кафедры факультетской терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Альфред Богданов в беседе с ФАН рассказал о возможных последствиях ухода с рынка газированных напитков западного производства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить