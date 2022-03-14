Специалист Шакиров рассказал о фиксированной арендной плате в ТЦ для ряда иностранных брендов

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал, что торговые центры намерены перевести всех иностранных ретейлеров, которые приостановили свою деятельность в России, на фиксированную арендную плату.

По его словам, новые условия будут обсуждать примерно с 150 представителями зарубежного бизнеса. Управляющие площадями уже начали переговорную кампанию, рассказал он «Известиям».

«В конце февраля наши партнёры перечислили авансовую плату за март, теперь приближаемся к тому сроку, когда компании должны оплатить весь месяц. Пока ТЦ не сталкивались с предприятиями, которые отказались платить. Аренда за апрель должна пойти по фиксированной ставке, её будут вычислять по среднему значению месячной платы по 2021 году. Мы обсуждали с правительством эту инициативу, там нас поддержали», — объяснил Шакиров.

Переход на фиксированную оплату — обязательное условие для иностранных брендов, которые планируют возобновить работу в России.

При этом ТЦ готовы судиться и взыскивать ущерб с тех компаний, которые не согласятся на такие условия, отметил эксперт.

Ранее профессор кафедры факультетской терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Альфред Богданов в беседе с ФАН рассказал о возможных последствиях ухода с рынка газированных напитков западного производства.