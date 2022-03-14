Аналитик Шеин разъяснил решение ЦБ относительно порядка расчёта курсов доллара и евро

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Банк России расширит временной диапазон расчёта официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю.

«Поскольку курс в течение дня может совершать значительные колебания, если его устанавливать по очень узкому промежутку времени, то получается, что он может очень сильно отличаться, например, от того, какой будет курс на момент закрытия торгов. Причём как в лучшую сторону, так и в худшую. Для того чтобы сделать установление официальных курсов более адекватным, соответственно, ЦБ расширяет временной коридор», — пояснил собеседник RT.

По словам специалиста, цель заключается в том, чтобы сделать более удобным для банков исполнение требований по нормативам ликвидности и валютным позициям.

Это, в свою очередь, позволит упростить жизнь кредитным организациям, выразил уверенность эксперт.

Ранее стало известно, что Банк России расширит временной диапазон расчёта официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю.

Как отмечает регулятор, это должно повысить репрезентативность курса доллара по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке.