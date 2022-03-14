ЦБ России изменит порядок расчёта официальных курсов доллара и евро

Банк России расширит временной диапазон расчёта официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю.

Как отмечает регулятор, это должно повысить репрезентативность курса доллара по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке.

«Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчёта официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю. Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня официального опубликования», — говорится в сообщении.

Согласно документу, ЦБ будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключённым с 10:00 до 16:30 мск.

«Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов», — уточнили в Центробанке.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT заявил, что если не будет «дополнительных экстраординарных информационных всплесков», то можно ожидать медленную коррекцию рубля по отношению к доллару.