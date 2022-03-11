Экономист Беляев спрогнозировал медленную коррекцию рубля по отношению к доллару

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT заявил, что если не будет «дополнительных экстраординарных информационных всплесков», то можно ожидать медленную коррекцию рубля по отношению к доллару.

«Движение курса валют объясняется не экономическими факторами, а факторами эмоционально-ажиотажного отношения к этой валюте. Соответственно, это поднимает курс валюты, причём достаточно сильно по сравнению с тем уровнем, который определялся бы экономическими факторами в спокойных условиях», — рассказал эксперт.

По словам специалиста, если не будет «дополнительных экстраординарных информационных всплесков», наступит как минимум стабилизация.

«А, скорее всего, будет происходить медленная коррекция рубля по отношению к доллару. Восстановление до прежних позиций вряд ли возможно, потому что падение было слишком глубоким», — заключил Беляев.

10 марта курс доллара обновил исторический максимум на Мосбирже и превысил 121 рубль, однако чуть позже снизился до 120,3 рубля.