Экономист Беляев спрогнозировал медленную коррекцию рубля по отношению к доллару

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Ангелина Шурпина
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT заявил, что если не будет «дополнительных экстраординарных информационных всплесков», то можно ожидать медленную коррекцию рубля по отношению к доллару.
Экономист Беляев спрогнозировал медленную коррекцию рубля по отношению к доллару
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«Движение курса валют объясняется не экономическими факторами, а факторами эмоционально-ажиотажного отношения к этой валюте. Соответственно, это поднимает курс валюты, причём достаточно сильно по сравнению с тем уровнем, который определялся бы экономическими факторами в спокойных условиях», — рассказал эксперт.

По словам специалиста, если не будет «дополнительных экстраординарных информационных всплесков», наступит как минимум стабилизация.

«А, скорее всего, будет происходить медленная коррекция рубля по отношению к доллару. Восстановление до прежних позиций вряд ли возможно, потому что падение было слишком глубоким», — заключил Беляев.

10 марта курс доллара обновил исторический максимум на Мосбирже и превысил 121 рубль, однако чуть позже снизился до 120,3 рубля.

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